Польська опозиція показала фото вибуху "подарунка з України" в кабінеті глави поліції

Кшиштоф Брейза, політик з ліберальної опозиційної польської партії "Громадянська платформа", опублікував фотографії зі штаб-квартири польської поліції у Варшаві, на яких видно наслідки минулорічного вибуху подарованого в Україні гранатомета.

Фотографії Брейза опублікував напередодні парламентських виборів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я розкриваю найпотаємнішу таємницю "ПіС" (партії влади Польщі "Право і Справедливість". – Ред.). Ці фотографії ніколи не повинні були побачити світ", – написав Брейза. Він додав, що з 15-го числа "ми змінимо Польщу на краще", – маючи на увазі прийдешні вибори до парламенту.

Загалом Брейза виклав 12 фотографій, на яких показано пошкодження Головного управління поліції.

14 грудня 2022 року у Варшаві в приміщенні комендатури стався вибух гранатомета. З’ясувалося, що вибухнув "подарунок з України".

Головний комендант польської поліції Ярослав Шимчик під час візиту до Києва отримав два протитанкові гранатомети, які, за словами української сторони, були використані.

Шимчик, пояснюючи в ЗМІ обставини, за яких він отримав подарунок, зазначив, що під час зустрічі з головою Національної поліції України Ігорем Клименком він отримав перероблену на гучномовець трубу гранатомета, з якої лунала музика . Подібну трубу він отримав від заступника глави ДСНС генерала Дмитра Бондаря, і його запевнили, що це теж частина використаної зброї.

Начальник поліції зізнався, що вибух у поліцейській дільниці був потужним – сила удару пробила підлогу, а з іншого боку, пошкодила стелю. Сам генерал Шимчик два дні перебував у лікарні.

Глава Міністерства внутрішніх справ Маріуш Камінський заявив у грудні, що виключає звільнення Шимчика через цей інцидент.

Правоохоронці в Україні відкрили провадження за фактом вибуху гранатомета.