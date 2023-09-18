Польська опозиція показала фото вибуху "подарунка з України" в кабінеті глави поліції
Понеділок, 18 вересня 2023, 12:02
Кшиштоф Брейза, політик з ліберальної опозиційної польської партії "Громадянська платформа", опублікував фотографії зі штаб-квартири польської поліції у Варшаві, на яких видно наслідки минулорічного вибуху подарованого в Україні гранатомета.
Фотографії Брейза опублікував напередодні парламентських виборів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Я розкриваю найпотаємнішу таємницю "ПіС" (партії влади Польщі "Право і Справедливість". – Ред.). Ці фотографії ніколи не повинні були побачити світ", – написав Брейза. Він додав, що з 15-го числа "ми змінимо Польщу на краще", – маючи на увазі прийдешні вибори до парламенту.
Загалом Брейза виклав 12 фотографій, на яких показано пошкодження Головного управління поліції.
Ujawniam najbardziej strzeżoną tajemnicę państwa PiS. Te zdjęcia nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego.— Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 18, 2023
15.X zmienimy Polskę na lepszą.#Bydgoszcz #Inowrocław #Nakło #Żnin #Świecie #Mogilno #Strzelno #Kruszwica #Tuchola #BrejzaNr3NaLiścieKOwBydgoszczyDoSejmu pic.twitter.com/le4ZWFQuaQ
14 грудня 2022 року у Варшаві в приміщенні комендатури стався вибух гранатомета. З’ясувалося, що вибухнув "подарунок з України".
Головний комендант польської поліції Ярослав Шимчик під час візиту до Києва отримав два протитанкові гранатомети, які, за словами української сторони, були використані.
Шимчик, пояснюючи в ЗМІ обставини, за яких він отримав подарунок, зазначив, що під час зустрічі з головою Національної поліції України Ігорем Клименком він отримав перероблену на гучномовець трубу гранатомета, з якої лунала музика . Подібну трубу він отримав від заступника глави ДСНС генерала Дмитра Бондаря, і його запевнили, що це теж частина використаної зброї.
Начальник поліції зізнався, що вибух у поліцейській дільниці був потужним – сила удару пробила підлогу, а з іншого боку, пошкодила стелю. Сам генерал Шимчик два дні перебував у лікарні.
Глава Міністерства внутрішніх справ Маріуш Камінський заявив у грудні, що виключає звільнення Шимчика через цей інцидент.
Правоохоронці в Україні відкрили провадження за фактом вибуху гранатомета.