Польская оппозиция показала фото взрыва "подарка из Украины" в кабинете главы полиции

Кшиштоф Брейза, политик из либеральной оппозиционной польской партии "Гражданская платформа", опубликовал фотографии из штаб-квартиры польской полиции в Варшаве, на которых видны последствия прошлогоднего взрыва подаренного в Украине гранатомета.

Фотографии Брейза опубликовал накануне парламентских выборов в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я раскрываю самую сокровенную тайну "ПиС" (партии власти Польши "Право и Справедливость". – Ред.). Эти фотографии никогда не должны были увидеть мир", – написал Брейза. Он добавил, что с 15-го числа "мы изменим Польшу к лучшему", – имея в виду грядущие выборы в парламент.

В целом Брейза выложил 12 фотографий, на которых показано повреждение Главного управления полиции.

14 декабря 2022 года в Варшаве в помещении комендатуры произошел взрыв гранатомета. Выяснилось, что взорвался "подарок из Украины".

Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик во время визита в Киев получил два противотанковых гранатомета, которые, по словам украинской стороны, были использованы.

Шимчик, объясняя в СМИ обстоятельства, при которых он получил подарок, отметил, что во время встречи с главой Национальной полиции Украины Игорем Клименко он получил переделанную на громкоговоритель трубу гранатомета, из которой звучала музыка. Подобную трубу он получил от заместителя главы ГСЧС генерала Дмитрия Бондаря, и его заверили, что это тоже часть использованного оружия.

Начальник полиции признался, что взрыв в полицейском участке был мощным – сила удара пробила пол, а с другой стороны, повредила потолок. Сам генерал Шимчик два дня находился в больнице.

Глава Министерства внутренних дел Мариуш Каминский заявил в декабре, что исключает увольнение Шимчика из-за этого инцидента.

Правоохранители в Украине открыли производство по факту взрыва гранатомета.