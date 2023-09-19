Польща не боїться відплати ЄС за рішення проти українського агроімпорту

Польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що Польща не боїться наслідків з боку ЄС або Світової організації торгівлі (СОТ) за своє рішення ввести заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів в односторонньому порядку.

Про це Телус заявив в ексклюзивному інтерв'ю видання Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Його коментарі з'явилися після того, як Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна в п'ятницю, 15 вересня, після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати свою тимчасову заборону на український імпорт до п'яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Телус вважає, що немає "жодних суттєвих аргументів" для того, щоб не продовжувати заборону. Він зазначив, що рішення Єврокомісії було "суто політичним".

"Ми не хотіли б впроваджувати односторонні рішення – ми були б щасливі, якби це зробив ЄС, що було б справжнім солідарним підходом ЄС, але ми були змушені запровадити це рішення в односторонньому порядку, щоб захистити наших фермерів", – сказав він виданню в кулуарах зустрічі міністрів сільського господарства країн-членів Євросоюзу.

На запитання, чи не боїться він наслідків цього кроку, який, ймовірно, порушує законодавство ЄС, оскільки Євросоюз має виключну компетенцію у сфері торгівлі, міністр відповів запереченням.

"Нічого не станеться", – переконаний Телус. Він сказав, що якщо він робить "добрі справи" для польських фермерів і фермерів ЄС, він "не може боятися правил, які йдуть в неправильному напрямку".

Так само Телус не переймається будь-якими потенційними наслідками на рівні Світової організації торгівлі, оскільки він вважає, що для такого кроку немає "жодних правових підстав".

"Я чув, що на Польщу подадуть до суду за підтримку її фермерів, але це просто смішно", – сказав він, додавши, що "не розуміє, на якій правовій основі це може бути зроблено".

Україна напередодні офіційно подала запити на проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ.

У відповідь польська й словацька влади заявили, що не будуть скасовувати односторонні обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після ініціювання оскарження в межах Світової організації торгівлі.

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