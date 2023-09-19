Польша не боится возмездия ЕС за решение против украинского агроимпорта

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша не боится последствий со стороны ЕС или Всемирной торговой организации (ВТО) за свое решение ввести запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров в одностороннем порядке.

Об этом Телус заявил в эксклюзивном интервью изданию Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Его комментарии появились после того, как Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна в пятницу, 15 сентября, после того, как Европейская комиссия решила не продлевать свой временный запрет на украинский импорт в пять соседних с Украиной стран ЕС.

Телус считает, что нет "никаких существенных аргументов" для того, чтобы не продлевать запрет. Он отметил, что решение Еврокомиссии было "чисто политическим".

"Мы не хотели бы внедрять односторонние решения – мы были бы счастливы, если бы это сделал ЕС, что было бы настоящим солидарным подходом ЕС, но мы были вынуждены ввести это решение в одностороннем порядке, чтобы защитить наших фермеров", – сказал он изданию в кулуарах встречи министров сельского хозяйства стран-членов ЕС.

На вопрос, не боится ли он последствий этого шага, который, вероятно, нарушает законодательство ЕС, поскольку Евросоюз имеет исключительную компетенцию в сфере торговли, министр ответил отрицательно

"Ничего не произойдет", – убежден Телус. Он сказал, что если он делает "добрые дела" для польских фермеров и фермеров ЕС, он "не может бояться правил, которые идут в неправильном направлении".

Так же Телус не беспокоится о любых потенциальных последствиях на уровне Всемирной торговой организации, поскольку он считает, что для такого шага нет "никаких правовых оснований".

"Я слышал, что на Польшу подадут в суд за поддержку ее фермеров, но это просто смешно", – сказал он, добавив, что "не понимает, на какой правовой основе это может быть сделано".

Украина накануне официально подала запросы на проведение консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.

В ответ польские и словацкие власти заявили, что не будут отменять односторонние ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после инициирования обжалования в рамках Всемирной торговой организации.

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