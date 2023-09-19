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Польша не боится возмездия ЕС за решение против украинского агроимпорта

Вторник, 19 сентября 2023, 10:32

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша не боится последствий со стороны ЕС или Всемирной торговой организации (ВТО) за свое решение ввести запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров в одностороннем порядке.

Об этом Телус заявил в эксклюзивном интервью изданию Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Его комментарии появились после того, как Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна в пятницу, 15 сентября, после того, как Европейская комиссия решила не продлевать свой временный запрет на украинский импорт в пять соседних с Украиной стран ЕС.

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Телус считает, что нет "никаких существенных аргументов" для того, чтобы не продлевать запрет. Он отметил, что решение Еврокомиссии было "чисто политическим".

"Мы не хотели бы внедрять односторонние решения – мы были бы счастливы, если бы это сделал ЕС, что было бы настоящим солидарным подходом ЕС, но мы были вынуждены ввести это решение в одностороннем порядке, чтобы защитить наших фермеров", – сказал он изданию в кулуарах встречи министров сельского хозяйства стран-членов ЕС.

На вопрос, не боится ли он последствий этого шага, который, вероятно, нарушает законодательство ЕС, поскольку Евросоюз имеет исключительную компетенцию в сфере торговли, министр ответил отрицательно

"Ничего не произойдет", – убежден Телус. Он сказал, что если он делает "добрые дела" для польских фермеров и фермеров ЕС, он "не может бояться правил, которые идут в неправильном направлении".

Так же Телус не беспокоится о любых потенциальных последствиях на уровне Всемирной торговой организации, поскольку он считает, что для такого шага нет "никаких правовых оснований".

"Я слышал, что на Польшу подадут в суд за поддержку ее фермеров, но это просто смешно", – сказал он, добавив, что "не понимает, на какой правовой основе это может быть сделано".

Украина накануне официально подала запросы на проведение консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.

В ответ польские и словацкие власти заявили, что не будут отменять односторонние ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после инициирования обжалования в рамках Всемирной торговой организации.

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