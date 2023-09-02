Белый дом готовится к возможной процедуре импичмента Байдена по инициативе республиканцев

Белый дом создал оперативный штаб из двух десятков юристов, помощников законодателей и сотрудников по связям с общественностью для реагирования на вероятный запрос республиканцев об импичменте президента Джо Байдена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NBC News со ссылкой на должностных лиц Белого дома.

Восемь человек, знакомых с планами, рассказали, что эти усилия формировались в течение нескольких месяцев в офисе юрисконсульта Белого дома в рамках ответа на расследование, которое возглавляют республиканцы в Палате представителей.

Помощники и союзники Байдена говорят, что готовятся решительно противодействовать расследованию по импичменту и представить его как бездоказательную партийную фикцию, которая демонстрирует склонность Республиканской партии к хаосу.

"Сравнивать это с прошлыми импичментами – это не яблоки с яблоками и даже не яблоки с апельсинами; это яблоки со слонами. Никогда в современной истории импичмент не основывался на отсутствии доказательств", – сказал помощник Белого дома.

Белый дом начал готовиться к импичменту в первый день работы нового большинства в Палате представителей в этом году. Но теперь, когда спикер Кевин Маккарти, республиканец от Калифорнии, назвал расследование по импичменту "естественным шагом вперед", помощники Белого дома провели августовские каникулы, изучая заявления Республиканской партии и дорабатывая послание и команду реагирования, сообщил источник, знакомый с этой стратегией.

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

Оно также углубится в пока недоказанные утверждения о том, что Джо Байден занимался взяточничеством, коррупцией или иным образом злоупотреблял своей властью, чтобы помочь обогатить своего сына, когда был вице-президентом. Однако даже некоторые представители Республиканской партии в Палате представителей признали, что не имеют доказательств неправомерных действий президента.

Тем не менее, Маккарти настаивает на том, что существует "культура коррупции, которая пронизывает всю семью Байденов".

Лицо, знакомое с ходом подготовки в Белом доме, заявило, что расследование по импичменту, которое сейчас рассматривает Республиканская партия, "не является усилием, основанным на фактах, это усилие, сосредоточенное на выборах".

Если республиканцы доведут до конца угрозы расследования импичмента в ближайшие недели или месяцы, демократы планируют убедить общественность в том, что политика республиканцев "оторвана от жизни", поскольку те добиваются импичмента, что может нарушить работу правительства.

Напомним, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" объявила, что начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за того, что она поехала в визиты, не согласованные правительством.