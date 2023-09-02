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Прем'єр Швеції привітав рішення Нобелівського фонду щодо послів РФ і Білорусі

Субота, 2 вересня 2023, 15:25

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон привітав відмову Нобелівського фонду від рішення запросити послів Росії, Ірану та Білорусі на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій цьогоріч у Стокгольмі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю нове рішення правління Нобелівського фонду щодо проведення церемонії вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. Численні та сильні реакції свідчать про те, що вся Швеція однозначно стоїть на боці України проти жахливої загарбницької війни Росії", – написав він у Twitter.

В МЗС назвали перемогою гуманізму рішення фонду все ж не запрошувати послів РФ, Ірану і Білорусі.

"Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло", – наголосив речник МЗС.

Як відомо, п'ять із шести Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі після процесу номінування, який тримають у таємниці протягом наступних 50 років. А Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості.

Цьогорічні лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня – в річницю смерті Альфреда Нобеля.

У своєму повідомленні щодо відкликання запрошень послам РФ, Ірану і Білорусі на урочистості у Стокгольмі Нобелівський фонд окремо зазначив, що всі посли будуть запрошені на церемонію в Осло.

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Швеція Війна з РФ