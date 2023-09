Прем'єр Швеції привітав рішення Нобелівського фонду щодо послів РФ і Білорусі

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон привітав відмову Нобелівського фонду від рішення запросити послів Росії, Ірану та Білорусі на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій цьогоріч у Стокгольмі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю нове рішення правління Нобелівського фонду щодо проведення церемонії вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. Численні та сильні реакції свідчать про те, що вся Швеція однозначно стоїть на боці України проти жахливої загарбницької війни Росії", – написав він у Twitter.

I welcome the new decision of the board of the Nobel Foundation regarding the Nobel Prize award ceremony in Stockholm. The many and strong reactions show that the whole of Sweden unambiguously stand on Ukraine’s side against Russia’s appalling war of aggression.