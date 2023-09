Премьер Швеции приветствовал решение Нобелевского фонда по поводу послов РФ и Беларуси

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал отказ Нобелевского фонда от решения пригласить послов России, Ирана и Беларуси на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в этом году в Стокгольме.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую новое решение правления Нобелевского фонда о проведении церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Многочисленные и сильные реакции свидетельствуют о том, что вся Швеция однозначно стоит на стороне Украины против ужасной агрессивной войны России", – написал он в Twitter.

I welcome the new decision of the board of the Nobel Foundation regarding the Nobel Prize award ceremony in Stockholm. The many and strong reactions show that the whole of Sweden unambiguously stand on Ukraine’s side against Russia’s appalling war of aggression.