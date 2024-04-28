Ердоган на зустрічі з Рютте розповів, чого очікує від нового генсека НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з очільником уряду Нідерландів Марком Рютте заявив, що новий генеральний секретар НАТО, який прийде на зміну Єнсу Столтенбергу, надасть пріоритетності проблемам Туреччини, пов'язаним з тероризмом.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Ердоган сказав, що боротьба з тероризмом була однією з провідних тем під час його дискусій з Рютте, який перебував у Стамбулі, щоб заручитися підтримкою Туреччини щодо своєї кандидатури на посаду генсека НАТО.

"Ми сказали йому, що відповідно до духу альянсу, жодна терористична організація, особливо РПК (Робітнича партія Курдистану) та її філії, не мають толеруватися", – сказав турецький президент.

Реклама:

Крім того, Ердоган заявив, що "вкрай важливо, щоб новий генеральний секретар доклав узгоджених зусиль для зняття санкцій, обмежень і перешкод в оборонній промисловості серед союзників".

Він також розповів, що передав прохання Туреччини президенту Румунії Клаусу Йоганнісу, який також є кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО.

Ердоган не розкрив, кого обере Туреччина з цих двох кандидатів, але сказав, що рішення буде ґрунтуватися на "розумінні",

Водночас він побажав Рютте успіхів на його "новій дорозі".

Кандидатуру Рютте на посаду генсека Альянсу підтримують, зокрема, ключові держави, такі як США, Британія, Франція та Німеччина.

Серед країн, позиція яких ще ставить під питання призначення Рютте, є Угорщина, Словаччина та Румунія. Від Румунії на цю посаду претендує її чинний президент Клаус Йоганніс.

Раніше президент Туреччини натякав, що готовий підтримати Рютте, якщо той пообіцяє серйозно сприймати занепокоєння Туреччини щодо боротьби з тероризмом – маючи на увазі протистояння з курдським угрупованням PKK, а також хоче, щоби Рютте "неупереджено" діяв у ситуаціях, коли Туреччина буде мати суперечку з іншими членами НАТО (передусім Грецією та Кіпром, у яких з Туреччиною непрості стосунки).