Сікорський оцінив можливість нападу РФ на Польщу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, чи вважає ймовірним напад Росії на свою країну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це польський міністр заявив в інтерв’ю Bild.

Сікорський сказав, що "не здивується", якщо РФ вирішить здійснити напад на Польщу.

"Росія нападала на Польщу багато разів за 500 років нашої історії. Тому ми зовсім не здивуємося. Росія тоді б програла, тому що ми, як Захід, набагато потужніші за Росію. Сьогодні Україна не бореться наодинці. На відміну від того, що часто траплялося в минулому, ми не будемо воювати наодинці", – зазначив він.

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Коментуючи можливість російського нападу на країни НАТО, Сікорський вказав, що німецьких політиків, "схоже, влаштовує, що Росія буде готова лише через чотири-п'ять років, а до того часу буде готова і Німеччина".

"Але річ у тім, що перш ніж Росія дістанеться до Німеччини, вона має дістатися до деяких інших країн", – додав він.

Раніше Сікорський закликав не вважати, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США залишить Україну без підтримки і буде грати на руку Кремлю.

Він також переконаний, що Путін не застосує ядерну зброю проти України.