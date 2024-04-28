В уряді Німеччини закликають університети переглянути зв'язки з Китаєм після викриття шпигунів

Міністерка освіти і науки Німеччини Беттіна Штарк-Ватцингер закликала університети ретельно перевіряти будь-які спільні проєкти з Китаєм у світлі нещодавніх арештів за звинуваченнями у шпигунстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За словами міністерки арешт трьох німецьких громадян за підозрою у шпигунстві "ще раз чітко дає зрозуміти, що ми не повинні бути наївними у відносинах з Китаєм".

"Ми повинні ще ретельніше зважувати ризики і переваги співпраці, особливо в науці та університетах. Це включає перегляд чинних кооперативних відносин", – зазначила вона.

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Штарк-Ватцингер заявила, що підтримка буде надаватися тільки тим проєктам, "які мають чітку додану вартість для Німеччини і Європи".

Водночас вона додала, що Берлін "продовжить підтримувати розширення незалежного досвіду Китаю".

Нагадаємо, у понеділок у Німеччині заарештували трьох ймовірних шпигунів, які могли передавати інформацію про військові технології китайській секретній службі. Одним із затриманих виявився помічник депутата Європарламенту від "Альтернативи для Німеччини" Максиміліана Кра.

За словами федерального генпрокурора, Цзяна Г. звинувачують у діяльності як агента іноземної спецслужби в особливо тяжкій справі. Зокрема, слідчі звинувачують чоловіка в передачі інформації про переговори в Європарламенті та шпигунстві за китайськими опозиціонерами в Німеччині. Європарламент тимчасово відсторонив Г. через звинувачення.

Сам Кра заявив, що не збирається йти у відставку після того, як його помічника звинуватили у шпигунстві на Китай.