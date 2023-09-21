Рада Європейського Союзу наступного четверга, 28 вересня, за рекомендацією Єврокомісії має подовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року, незважаючи на деякі заперечення Польщі.

Про це стало відомо "Радіо Свобода" зі своїх джерел у дипломатичних колах, повідомляє "Європейська правда".

Продовження директиви не вимагає одноголосного голосування і може бути затверджене кваліфікованою більшістю голосів.

Поки що, за словами джерела, лише Польща висувала певні заперечення щодо продовження тимчасового захисту. Варшава вимагає збільшення фінансування від ЄС на утримання біженців.

За словами джерел, Рада ЄС спочатку спробує затвердити рішення одноголосно під час засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС 28 вересня, щоб продемонструвати єдність ЄС. Але якщо Варшава почне вдаватися до блокування, рішення ухвалять кваліфікованою більшістю.

Після затвердження продовження цієї директиви країни-члени будуть зобовʼязані її виконувати, пояснив єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт.

"Це директива, а не рекомендація", – сказав єврокомісар, коментуючи заяви від речника польського уряду про те, що Польща наступного року не подовжить тимчасовий захист для українців.

"Сподіваюся, що якщо це рішення буде ухвалене, то країни-члени ЄС все-таки його виконуватимуть, бо якщо вони не виконуватимуть його належним чином, вони повинні будуть доповісти нам, як вони поводитимуться з особами, які все ще перебувають у їхніх країнах і потребують захисту", – сказав Ніколя Шміт.

Європейська комісія 19 вересня запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.