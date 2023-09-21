Польша будет вынуждена продлить временную защиту для украинцев - СМИ

Совет Европейского Союза в следующий четверг, 28 сентября, по рекомендации Еврокомиссии должен продлить действие директивы о временной защите для украинцев до 2025 года, несмотря на некоторые возражения Польши.

Об этом стало известно "Радио Свобода" из своих источников в дипломатических кругах, сообщает "Европейская правда".

Продление директивы не требует единогласного голосования и может быть утверждено квалифицированным большинством голосов.

Пока, по словам источника, только Польша выдвигала определенные возражения относительно продления временной защиты. Варшава требует увеличения финансирования от ЕС на содержание беженцев.

По словам источников, Совет ЕС сначала попытается утвердить решение единогласно во время заседания министров внутренних дел стран союза 28 сентября, чтобы продемонстрировать единство Евросоюза. Но если Варшава начнет прибегать к блокированию, решение примут квалифицированным большинством.

После утверждения продления этой директивы страны-члены будут обязаны ее выполнять, пояснил еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит.

"Это директива, а не рекомендация", – сказал еврокомиссар, комментируя заявления представителя польского правительства о том, что Польша в следующем году не продлит временную защиту для украинцев.

"Надеюсь, что если это решение будет принято, то страны-члены ЕС все-таки его будут выполнять, потому что если они не будут выполнять его должным образом, они должны будут доложить нам, как они будут обращаться с лицами, которые все еще находятся в их странах и нуждаются в защите", – сказал Николя Шмит.

Европейская комиссия 19 сентября предложила продлить временную защиту для украинцев, бежавших от агрессии России против Украины, с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025 года.