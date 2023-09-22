Глава Минобороны Чехии: Если Украина и Польша не помирятся, мы все проиграем

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова предостерегла Украину и Польшу от повышения напряжения в отношениях и призвала попросить прощения друг у друга.

Об этом Чернохова заявила в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Чернохова сказала, что Польша для нее – вторая родина, поэтому она хорошо знает менталитет поляков.

"Гордые, боевые и смелые люди, которые никому не позволяют на себя кричать и приказывать. Это постулат, подтвержденный историей. Сегодняшнее заявление президента Украины в адрес Польши, извините, очень неудачное", – отметила она, очевидно, имея в виду резкие слова Владимира Зеленского перед Генассамблеей ООН.

"И, что еще хуже, во вторник Украина также подала жалобу в ВТО на Польшу, Словакию и Венгрию из-за зерна.

Первые две страны находятся в финале выборов, и их гражданам будет трудно объяснить, что в течение полутора лет они действительно интенсивно помогали стране, которая подает жалобу в ВТО против их страны... и при этом президент публично ругает их в ООН. Это очень трудно объяснить избирателям", – отметила глава чешского Минобороны.

В этой связи она отметила, что сторонам "надо отбросить гордыню, сесть за стол переговоров, извиниться, перевести дух и двигаться дальше".

"Это должно произойти в ближайшее время. И я прошу все стороны сделать это. Если этого не произойдет, мы все проиграем", – призвала Чернохова.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

Польский президент Анджей Дуда дополнительно уточнил, что слова Моравецкого были неправильно истолкованы.

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