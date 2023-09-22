ЗМІ: Єврокомісія рекомендуватиме почати переговори про членство України в ЄС

Єврокомісія готується рекомендувати почати переговори з Україною про її членство в ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, рекомендація Єврокомісії очікується наступного місяця. Однак там також наполягатимуть на досягненні прогресу у вирішенні проблем в деяких пріоритетних сферах, включаючи боротьбу з корупцією.

Рекомендація комісії буде обговорюватися країнами-членами у грудні, коли лідери ЄС зберуться на саміт. Водночас позиція деяких країн, включаючи Угорщину, залишається незрозумілою, кажуть джерела.

У разі її схвалення Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ і приведення свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС у більш ніж 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку.

Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Також віцепрем’єрка висловлювала впевненість, що Україна буде фактично готовою до членства у ЄС через найближчі два роки, а до вступу у НАТО – навіть раніше.