Кулеба: на Форумі оборонних індустрій планують бути вже понад 160 компаній

Україна має підтвердження участі у Форумі оборонних індустрій, який планують у Києві, вже від 165 компаній оборонпрому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"165 компаній оборонної промисловості з 26 країн вже підтвердили участь у нашому Форумі оборонних індустрій. Він стане поштовхом для спільного виробництва та співпраці, щоб посилити Україну і наших партнерів", – повідомив Кулеба, додавши, що працює над організацією разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

165 defense companies from 26 nations have already confirmed their attendance at our Defense Industries Forum. It will boost co-production and cooperation to strengthen Ukraine and our partners. Together with @AKamyshin and @Rustem_Umerov, we are working to make #DFNC1 a success.