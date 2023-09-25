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Кулеба: на Форумі оборонних індустрій планують бути вже понад 160 компаній

Понеділок, 25 вересня 2023, 09:40

Україна має підтвердження участі у Форумі оборонних індустрій, який планують у Києві, вже від 165 компаній оборонпрому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"165 компаній оборонної промисловості з 26 країн вже підтвердили участь у нашому Форумі оборонних індустрій. Він стане поштовхом для спільного виробництва та співпраці, щоб посилити Україну і наших партнерів", – повідомив Кулеба, додавши, що працює над організацією разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. 

Про наміри провести в Україні Форум оборонних індустрій оголосив президент Володимир Зеленський в середині серпня. 

На початку вересня Дмитро Кулеба згадував, що захід має відбутися у Києві "за кілька тижнів".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський  за підсумками зустрічі з президентом США під час візиту минулого тижня повідомив про домовленість спільно виробляти зброю.

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