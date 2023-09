Кулеба: на Форуме оборонных индустрий планируют быть уже более 160 компаний

Украина имеет подтверждение участия в Форуме оборонных индустрий, который планируется в Киеве, уже от 165 компаний оборонпрома из более чем двух десятков стран мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"165 компаний оборонной промышленности из 26 стран уже подтвердили участие в нашем Форуме оборонных индустрий. Он станет толчком для совместного производства и сотрудничества, чтобы усилить Украину и наших партнеров", – сообщил Кулеба, добавив, что работает над организацией вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

165 defense companies from 26 nations have already confirmed their attendance at our Defense Industries Forum. It will boost co-production and cooperation to strengthen Ukraine and our partners. Together with @AKamyshin and @Rustem_Umerov, we are working to make #DFNC1 a success.