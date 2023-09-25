Які загрози для України і світу несе російський скраплений природний газ

Попри загальне скорочення споживання газу в ЄС та значний прогрес у розвитку відновлюваних джерел енергії, європейські країни збільшили імпорт скрапленого природного газу (СПГ) загалом на 60% у 2022 році, щоб компенсувати скорочення поставок трубопровідного газу з Росії.

Але значна частка СПГ знов постачається з РФ. Про загрози, пов’язані з цим, – у колонці засновниці Razom We Stand Світлани Романко Санкції проти російського скрапленого газу: чому це важливо і для перемоги, і для клімату.

За словами авторки колонки, приватна компанія "Новатек", яка належить російським олігархам Леоніду Міхельсону та Геннадію Тимченку, є основним постачальником російського СПГ на ринки ЄС та міжнародні ринки.

І Міхельсон, і Тимченко, нагадує Світлана Романко, є членами найближчого оточення президента РФ Владіміра Путіна. І за сприяння його режиму заволоділи активами міжнародних компаній, що брали участь у російських нафтогазових проєктах.

"Новатек" наразі реалізує проєкт "Арктик СПГ-2", який має на меті значно збільшити продажі російського СПГ на міжнародних ринках і може подвоїти експортні потужності концерну, попереджає експертка.

Згідно з офіційними заявами, опублікованими 9 березня 2023 року, Росія планує до 2030 року майже потроїти свої потужності з експорту СПГ – з нинішніх 35 мільйонів тонн на рік до 100 мільйонів тонн на рік.

"Якщо ЄС не запровадить ембарго на російський скраплений природний газ, Росія отримає додаткові ресурси для продовження війни проти України.

А на додачу це матиме жахливі наслідки для клімату", – зазначає засновниця Razom We Stand. Докладніше про вплив газової експансії "Новатека" в Арктиці на клімат читайте в колонці Світлани Романко.

За її словами, незважаючи на санкції, численні розслідування та тиск громадськості, французька нафтова компанія Total Energies продовжує купувати російський скраплений газ і зберігає частки в спільних підприємствах з "Новатеком". У 2023 році Total Energies є другим за величиною покупцем російського скрапленого газу, придбавши понад 10% поставок з термінала "Ямал СПГ", яким Total частково володіє.

Партнерство Total Energy з "Новатек", попри публічні заяви про протилежне, тривало протягом 2023 року, а спільні підприємства в Арктиці розвивалися навіть тоді, коли з'явилися докази того, що "Новатек" спонсорує російські приватні військові підрозділи та найманців, причетних до воєнних злочинів в Україні.

"Попри задекларовану відповідальність за скорочення викидів та попередження зміни клімату, Total суперечить цим заявам, беручи участь у небезпечному розширенні нищівної для клімату російської газової індустрії", – констатує авторка колонки.

Уряди країн ЄС повинні вжити рішучих заходів, щоб позбутися імпорту російського СПГ, впевнена експертка.

У 2022 році експорт з Росії до ЄС становив трохи більше 3% світового ринку СПГ. Це виключає можливість шокового зростання цін після заборони на імпорт російського СПГ і зриву реалізації проєкту "Арктик СПГ-2", оскільки ЄС успішно вдається скорочувати попит на газ і заміщувати його відновлюваними джерелами енергії, як показано у новому звіті CREA.

Тим часом, Міністерство фінансів США 14 вересня розширило свій санкційний список, включивши до нього компанію Arctic Transshipment – спільне підприємство приватного російського газового концерну "Новатек" та французької Total Energies, яка володіє 10-відсотковою часткою.

Arctic Transshipment володіє двома плавучими сховищами скрапленого природного газу (СПГ): "Саам ПСГ" і "Коряк ПСГ". Ці два масивні судна базуються поблизу порту Мурманська на півночі Росії та півострова Камчатка на Далекому Сході, утворюючі перевалочні пункти для СПГ в морі.

Санкції, запроваджені з метою обмежити надходження російського скрапленого природного газу до Європи, мають важливе значення для того, щоб позбавити Росію економічних ресурсів, які підживлюють її агресію проти України.

Докладніше про загрози для України і світу через купівлю російського скрапленого газу – у колонці Світлани Романко Санкції проти російського скрапленого газу: чому це важливо і для перемоги, і для клімату.