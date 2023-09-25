Какие угрозы для Украины и мира несет российский сжиженный природный газ

Несмотря на общее сокращение потребления газа в ЕС и значительный прогресс в развитии возобновляемых источников энергии, европейские страны увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) в целом на 60% в 2022 году, чтобы компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа из России.

Но значительная часть СПГ вновь поставляется из РФ. Об угрозах, связанных с этим, – в колонке основательницы Razom We Stand Светланы Романко Санкции против российского сжиженного газа: почему это важно и для победы, и для климата.

По словам автора колонки, частная компания "Новатэк", которая принадлежит российским олигархам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко, является основным поставщиком российского СПГ на рынки ЕС и международные рынки.

И Михельсон, и Тимченко, напоминает Светлана Романко, являются членами ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. И при содействии его режима завладели активами международных компаний, участвовавших в российских нефтегазовых проектах.

"Новатэк" сейчас реализует проект "Арктик СПГ-2", который имеет целью значительно увеличить продажи российского СПГ на международных рынках и может удвоить экспортные мощности концерна, предупреждает эксперт.

Согласно официальным заявлениям, опубликованным 9 марта 2023 года, Россия планирует к 2030 году почти утроить свои мощности по экспорту СПГ – с нынешних 35 миллионов тонн в год до 100 миллионов тонн в год.

"Если ЕС не введет эмбарго на российский сжиженный природный газ, Россия получит дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины.

А в придачу это будет иметь ужасные последствия для климата", – отмечает основательница Razom We Stand. Подробнее о влиянии газовой экспансии "Новатэка" в Арктике на климат читайте в колонке Светланы Романко.

По ее словам, несмотря на санкции, многочисленные расследования и давление общественности, французская нефтяная компания Total Energies продолжает покупать российский сжиженный газ и сохраняет доли в совместных предприятиях с "Новатэком". В 2023 году Total Energies является вторым по величине покупателем российского сжиженного газа, приобретя более 10% поставок с терминала "Ямал СПГ", которым Total частично владеет.

Партнерство Total Energy с "Новатэк", несмотря на публичные заявления об обратном, продолжалось в течение 2023 года, а совместные предприятия в Арктике развивались даже тогда, когда появились доказательства того, что "Новатэк" спонсирует российские частные военные подразделения и наемников, причастных к военным преступлениям в Украине.

"Несмотря на задекларированную ответственность за сокращение выбросов и предупреждение изменения климата, Total противоречит этим заявлениям, участвуя в опасном расширении губительной для климата российской газовой индустрии", – констатирует автор колонки.

Правительства стран ЕС должны принять решительные меры, чтобы избавиться от импорта российского СПГ, уверена эксперт.

В 2022 году экспорт из России в ЕС составлял чуть более 3% мирового рынка СПГ. Это исключает возможность шокового роста цен после запрета на импорт российского СПГ и срыва реализации проекта "Арктик СПГ-2", поскольку ЕС успешно удается сокращать спрос на газ и замещать его возобновляемыми источниками энергии, как показано в новом отчете CREA.

Между тем, Министерство финансов США 14 сентября расширило свой санкционный список, включив в него компанию Arctic Transshipment – совместное предприятие частного российского газового концерна "Новатэк" и французской Total Energies, которая владеет 10-процентной долей.

Arctic Transshipment владеет двумя плавучими хранилищами сжиженного природного газа (СПГ): "Саам ПХГ" и "Коряк ПХГ". Эти два массивных судна базируются вблизи порта Мурманска на севере России и полуострова Камчатка на Дальнем Востоке, образуя перевалочные пункты для СПГ в море.

Санкции, введенные с целью ограничить поступление российского сжиженного природного газа в Европу, имеют важное значение для того, чтобы лишить Россию экономических ресурсов, которые подпитывают ее агрессию против Украины.

Подробнее об угрозах для Украины и мира из-за покупки российского сжиженного газа – в колонке Светланы Романко Санкции против российского сжиженного газа: почему это важно и для победы, и для климата.