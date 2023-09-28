Як Грузія хоче повернути контроль над Абхазією без війни

30 років тому Грузія програла війну за Абхазію.

Три десятиліття грузинсько-абхазький конфлікт перебуває в стадії заморозки, а після 2008-го – у стані, схожому на вічну мерзлоту. Жодних умов для різких та несподіваних змін ситуації в регіоні наразі не склалося.

А в Грузії тим часом склався консенсус: повернення окупованих територій має бути лише мирним.

Але після блискавичного повернення Баку контролю над Нагірним Карабахом питання подальшої долі і Абхазії, і всіх "республік", створених в 1990-х на пострадянському просторі, почали виникати все частіше.

Про те, як Грузія може повернути Абхазію у статті експертки з питань Південного Кавказу Наталі Іщенко Три сценарії повернення Абхазії: як Грузія може відновити територіальну цілісність.

Треба зазначити, що, попри наявність ще одної окупованої території – Цхінвальського регіону чи Південної Осетії, в цій статті будемо говорити саме про Абхазію.

Отже, перший варіант реінтеграції окупованих Росією грузинських територій дуже подобається президенту України Володимиру Зеленському, президенту Грузії Саломе Зурабішвілі і, судячи з усього, грузинській опозиції.

Він може бути сформульований таким чином: коли Україна переможе у війні, Грузія легко поверне контроль над автономіями.

Аргументи на користь такого сценарію: нинішнє існування Абхазії залежить від російських субвенцій – вони досі складають більше половини бюджету "республіки". Відповідно, поразка Росії у війні проти України має зупинити фінансування Кремлем сепаратистських режимів.

І це, сподіваються у Тбілісі, відкриє вікно можливостей для реінтеграції.

Для реалізації цього задуму програш Росії має бути тотальним.

Другий варіант – силовий сценарій реінтеграції Грузії, так би мовити карабаський варіант.

Теоретично такий варіант можливий. Проте для цього Грузія має стати потужною державою, з розвиненою економікою та сильною армією, заручитися підтримкою впливового регіонального лідера (звісно, йдеться про Туреччину).

Але за нинішньої влади Грузії, а також через культ пацифізму в політиці та побутовій культурі країни, такий варіант малореальний.

Існує і третій варіант, який нечасто обговорюють в експертному середовищі, але, схоже, він найбільше відповідає нинішньому стану речей у Грузії.

Базується цей ймовірний план, знов таки, на прагненні Грузії відновити територіальну цілісність без застосування сили. Але, на відміну від першого варіанта, цей не базується на очікуванні розгрому РФ.

У Тбілісі можуть чекати хіба що послаблення фінансових потужностей російської економіки в умовах санкційного тиску і зростання воєнних витрат, внаслідок чого утримання маріонеткових держав перетвориться на розкіш, яку Москва не зможе собі дозволити.

Не виключено, що грузинська влада сподівається скористатися ситуацією і повернути окуповані території, не просто не воюючи із Росією, а за її сприяння.

Можливо, "грузинські мрійники" вважають, що РФ в якийсь момент побачить, що робити ставку в регіоні на всю лояльну до себе Грузію вигідніше.

Звісно, цей план виключає гарантії збереження грузинської незалежності в повному сенсі цього слова, і до того ж може включати як умову його реалізації долучення Грузії до якогось старого-нового міждержавного союзу з РФ на чолі.

Іншими словами, йдеться про "білоруський сценарій".

До слова, останні заяви грузинських силовиків про "підготовку в Грузії Євромайдану" за участю України якраз і можуть розглядатися як частина плану з "білорусизації" грузинів.

Цей третій варіант реінтеграції окупованих територій видається неймовірним, таким, на яке грузинське суспільство ніколи не погодиться.

Більше деталей – у матеріалі Наталі Іщенко Три сценарії повернення Абхазії: як Грузія може відновити територіальну цілісність.