Как Грузия хочет вернуть контроль над Абхазией без войны

30 лет назад Грузия проиграла войну за Абхазию.

Три десятилетия грузино-абхазский конфликт находится в стадии заморозки, а после 2008-го – в состоянии, похожем на вечную мерзлоту. Никаких условий для резких и неожиданных изменений ситуации в регионе пока не сложилось.

А в Грузии тем временем сложился консенсус: возвращение оккупированных территорий должно быть только мирным.

Но после молниеносного возвращения Баку контроля над Нагорным Карабахом вопросы дальнейшей судьбы и Абхазии, и всех "республик", созданных в 1990-х на постсоветском пространстве, начали возникать все чаще.

О том, как Грузия может вернуть Абхазию в статье эксперта по вопросам Южного Кавказа Натальи Ищенко Три сценария возвращения Абхазии: как Грузия может восстановить территориальную целостность.

Надо отметить, что, несмотря на наличие еще одной оккупированной территории – Цхинвальского региона или Южной Осетии, в этой статье будем говорить именно об Абхазии.

Итак, первый вариант реинтеграции оккупированных Россией грузинских территорий очень нравится президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Грузии Саломе Зурабишвили и, судя по всему, грузинской оппозиции.

Он может быть сформулирован таким образом: когда Украина победит в войне, Грузия легко вернет контроль над автономиями.

Аргументы в пользу такого сценария: нынешнее существование Абхазии зависит от российских субвенций – они до сих пор составляют более половины бюджета "республики". Соответственно, поражение России в войне против Украины должно остановить финансирование Кремлем сепаратистских режимов.

И это, надеются в Тбилиси, откроет окно возможностей для реинтеграции.

Для реализации этого замысла проигрыш России должен быть тотальным.

Второй вариант – силовой сценарий реинтеграции Грузии, так сказать карабахский вариант.

Теоретически такой вариант возможен. Однако для этого Грузия должна стать мощным государством, с развитой экономикой и сильной армией, заручиться поддержкой влиятельного регионального лидера (конечно, речь идет о Турции).

Но при нынешней власти Грузии, а также из-за культа пацифизма в политике и бытовой культуре страны, такой вариант малореален.

Существует и третий вариант, который нечасто обсуждают в экспертной среде, но, похоже, он больше всего соответствует нынешнему положению вещей в Грузии.

Базируется этот вероятный план, опять же, на стремлении Грузии восстановить территориальную целостность без применения силы. Но, в отличие от первого варианта, этот не базируется на ожидании разгрома РФ.

В Тбилиси могут ожидать разве что ослабления финансовых мощностей российской экономики в условиях санкционного давления и роста военных расходов, в результате чего содержание марионеточных государств превратится в роскошь, которую Москва не сможет себе позволить.

Не исключено, что грузинские власти надеются воспользоваться ситуацией и вернуть оккупированные территории, не просто не воюя с Россией, а при ее содействии.

Возможно, "грузинские мечтатели" считают, что РФ в какой-то момент увидит, что делать ставку в регионе на всю лояльную к себе Грузию выгоднее.

Конечно, этот план исключает гарантии сохранения грузинской независимости в полном смысле этого слова, и к тому же может включать в качестве условия его реализации приобщение Грузии к какому-то старому-новому межгосударственному союзу с РФ во главе.

Иными словами, речь идет о "белорусском сценарии".

К слову, последние заявления грузинских силовиков о "подготовке в Грузии Евромайдана" с участием Украины как раз и могут рассматриваться как часть плана по "белорусизации" грузин.

Этот третий вариант реинтеграции оккупированных территорий кажется невероятным, таким, на которое грузинское общество никогда не согласится.

Больше деталей – в материале Натальи Ищенко Три сценария возвращения Абхазии: как Грузия может восстановить территориальную целостность.