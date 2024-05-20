ЗМІ: США запропонують Грузії масштабну підтримку в разі відмови від антизахідного курсу

Американський законопроєкт про санкції проти грузинських посадовців, викликаний ухваленням скандального закону про "іноагентів", пропонуватиме пакет економічної та безпекової підтримки Тбілісі в разі його відмови від антизахідної риторики і відступу у сфері прав людини.

Про це повідомив портал Politico з посиланням на текст законопроєкту, пише "Європейська правда".

Згідно з положеннями проєкту, який має бути представлений у Палаті представників цього тижня, США в разі виконання Грузією політичних критеріїв розпочнуть переговори про відкриття преференційного торговельного режиму та лібералізують візовий режим для грузинів.

Документ також уповноважує Білий дім у такому випадку розробити пакет військової підтримки для Грузії, зокрема "надання обладнання для безпеки та оборони, яке ідеально підходить для територіальної оборони від російської агресії, а також супутні елементи навчання, технічного обслуговування та підтримки операцій".

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Для цього США повинні підтвердити, що "Грузія продемонструвала значний і стійкий прогрес у відродженні демократії, про що свідчать, як мінімум, чесні і вільні вибори і збалансоване передвиборче середовище".

Законопроєкт, як повідомлялось, містить пропозицію санкцій проти представників партії влади у Грузії та силових структур у зв’язку з ухваленням закону "Про прозорість іноземного впливу" та надмірним застосуванням сили проти протестувальників.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала скандальний закон, проте парламент може подолати її вето і планує зробити це.

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