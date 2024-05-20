Іноземні військові в Україні, зброя від НАТО на $95 млрд, світ "солідарний" з Іраном: новини дня

Сьогодні відбулося 22 засідання формату "Рамштайн". Серед головних тем – посилення української протиповітряної оборони. Як відомо, Харківщині не вистачає щонайменше двох систем Patriot. Але навіть якщо їх і нададуть, то навряд чи західні країни дозволять застосовувати по цілях на території РФ. Саме звідти літаки російських окупантів запускають ракети по Україні.

Зеленський каже, що переговори з партнерами щодо ударів їхньою зброєю по Росії тривають.

А ще – танки з Іспанії, проблеми в РФ, реакція на загибель президента Ірану і "підозра" проти прем’єра Ізраїлю.

Про все важливе і цікаве за понеділок, 20 травня, – в огляді "Європейської правди".

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Танки з Іспанії і посилення ППО

Іспанія відправить Україні другу партію танків Leopard і іншу військову допомогу.

Про це оголосила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес 20 травня під час 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Серед іншого, збираються передати артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, зенітні ракети для системи Patriot, системи протидії дронам, оптико-електронні системи спостереження тощо.

Засідання формату "Рамштайн" відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, разом союзники вже пообіцяли понад 95 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року",

Голова Пентагону сказав, що пріоритетом під час сьогоднішнього засідання "Рамштайну" стане протиповітряна оборона, а також обговорення роботи восьми коаліцій сил і засобів, створених у межах Контактної групи, аби "розбудовувати довгострокову безпеку України".

Тим часом загарбницькі російські війська продовжують атакувати Харківщину.

В Єврокомісії відреагували на чергову повітряну атаку РФ на Харків та область, внаслідок яких загинуло понад 10 мирних жителів, зокрема вагітна жінка.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано зазначив, що Євросоюз оплакує ці втрати разом з Україною та підтверджує свою прихильність меті, що всі відповідальні за такі напади й воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності.

"Подібні неодноразові злочини РФ проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони (ППО): вона рятує життя й захищає українські міста і села та їхнє населення", – наголосив Стано.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що постачання двох систем ППО Patriot для захисту Харкова принципово змінило б ситуацію з безпекою в місті.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що протягом травня Україна отримає від Британії сотню ракет для ППО, та закликав союзників прискорити надання Україні військової допомоги на тлі наступальних дій Росії на Харківщині.

Зброя Заходу по території РФ

До речі, очільник МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях на території Росії.

І це дуже важливо, бо російські окупанти завдають ударів по Харківщині і інших частинах України зі своєї території.

В Сполучених Штатах досі не підтримують використання їхньої зброї по цілях на території РФ.

Ллойда Остіна сьогодні запитали, чи може Україна використовувати американські системи протиповітряної оборони для ударів по літаках, що бомблять Харків з території РФ.

"Ми очікуємо, що вони (в Україні) продовжать використовувати надану зброю по цілях в Україні", – зазначив Остін.

Очільник Пентагону зауважив, що в цьому випадку "повітряна динаміка трохи інша". Втім, додав Остін, він не хоче спекулювати на цю тему.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об'єктів на території РФ.

Посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що українські війська ведуть оборонну війну, тому повинні мати право бити зброєю партнерів по тих місцях, звідки агресор здійснює свої атаки.

"Очевидно, що Росія тут є агресором… Отже, правила ООН, міжнародне право і всі інші правила, які існують в цій країні, і які, до речі, Росія порушила, дають нам чітке право захищатися, завдаючи ударів по агресору, чи то на нашій території... чи то там, звідки він розпочинає або починав атаку", – пояснила посол.

Крім того, The Wall Street Journal пише, Київ нібито також попросив допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удари власною зброєю.

Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, кар’єра якої була пов’язана з Україною та Росією, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території й Вашингтон із союзниками має в цьому допомогти.

"Я думаю, що настав час надати українцям більшу допомогу у завданні ударів по базах усередині Росії", – підкреслила Нуланд.

На її думку, це не призведе до ескалації з боку Москви та "ще більшого втягнення США" у війну, тому що саме Росія відповідальна за цю ескалацію, а нині "отримує пряму перевагу у цій війні від наших вагань".

У парламенті Франції закликали дозволити Україні бити французькою зброєю по РФ.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

"Поки що нічого позитивного немає", – цитує його Reuters.

Іноземні військові в Україні

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Вона розповіла, що "є країни, які вже тренують солдатів на місцях", і вони роблять це на свій страх і ризик.

За її словами, якби російські війська напали на навчальний персонал країн НАТО в Україні, це не призвело б до автоматичної активації статті 5 про взаємну оборону.

США наразі не планують відправляти своїх військових інструкторів в Україну.

Також додамо, що Міноборони Румунії оголосило нову кампанію з набору добровольців-резервістів, а у Литві прикордонників забезпечать важким озброєнням.

Проблеми в РФ

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що Путіну не вдасться тотально перевести економіку на воєнні рейки.

"І він це знає", – зауважив Шаппс.

Розвідка Міноборони Британії повідомила, що РФ відчуває дефіцит робочої сили, який стає значною проблемою в деяких секторах.

Світ "солідарний" з Іраном

Сьогодні Іран офіційно повідомив про загибель президента Ібрагіма Раїсі. Нагадаємо, Іран підтримує РФ у її загарбницькій війні проти України.

"ЄС висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їхньої делегації та екіпажу в аварії вертольота. Наші думки з родинами загиблих", – заявив президент Євроради Шарль Мішель.

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз "висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю президента Ісламської Республіки Іран Ібрагіма Раїсі, міністра закордонних справ Хусейна Аміра-Абдоллахіана та інших іранських посадовців, причетних до трагічної катастрофи гелікоптера в неділю".

Нагадаємо, на прохання Ірану про допомогу ЄС активував свою картографічну службу швидкого реагування CopernicusEMS.

Єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич пояснив у соцмережі Х, що активація CopernicusEMS не була актом політичної підтримки.

При цьому він використав хештег #EUSolidarity.

З обуренням на цей допис відреагували в німецькому парламенті.

МЗС Польщі заявило про співчуття у зв’язку із загибеллю глави МЗС Ірану, але не президента.

Президент Польщі "глибоко вражений звісткою" і згадав авіатрощу у Смоленську.

Угорський прем’єр Віктор Орбан також висловив співчуття Ірану, з яким Угорщина будує "економічне партнерство".

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс висловив співчуття "уряду та народу Ірану". Він не очікує зміни політичної системи після авіакатастрофи.

У НАТО теж поспівчували через смерть керівництва іранського режиму.

Стан Фіцо покращується

Медики заявили про покращення стану пораненого у результаті замаху 15 травня прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Словаччина посилила охорону громадських місць після замаху на прем’єра.

Парламент Грузії готується долати вето

Парламент Грузії подолає вето на скандальний "російський закон", повідомив спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

А ще прем’єр Грузії, який палить мости із Заходом, дорікнув Україні через створені війною проблеми.

Щодо "підозр" проти прем’єра Ізраїлю

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан просить видати ордер на арешт лідерів Ізраїлю і ХАМАС за воєнні злочини.

Прем'єр Чехії Петр Фіала назвав неприйнятним заклик прокурора МКС видати ордер на арешт лідерів Ізраїлю, а канцлер Австрії Карл Негаммер висловив подив прирівнянням лідерів угруповання ХАМАС та Ізраїлю.

США засудили заклик прокурора Міжнародного кримінального суду до ордера на арешт посадовців Ізраїлю.

За даними ЗМІ, Ентоні Блінкен наказав Держдепу зупинити витоки інформації про Ізраїль та ХАМАС.

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