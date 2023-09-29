Сім країн ЄС замовили 155-мм боєприпаси в межах плану спільних закупівель

Сім держав-членів Європейського Союзу замовили боєприпаси в межах схеми спільних закупівель ЄС під егідою Європейського оборонного агентства (EDA), спрямованої на надання Україні артилерійських снарядів.

Про це, як пише "Європейська правда", агентство повідомило на запит Reuters.

У EDA зазначили, що замовлення стосуються як готових артилерійських снарядів 155-мм калібру, так і їхніх компонентів – наприклад зарядів і капсулів.

"Сім країн-членів вже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси за прискореною процедурою EDA. Протягом найближчих тижнів і місяців може бути зроблено більше замовлень, наприклад для поповнення запасів держав", – додали у відомстві.

Держави, які розмістять замовлення до кінця вересня, матимуть право подати заявку на відшкодування витрат на закуплені для України боєприпаси з Європейського фонду миру.

Європейське оборонне агентство відмовилося назвати вартість і кількість замовлень, заявивши, що значна частина інформації є конфіденційною, а також держави, які беруть участь у схемі закупівель.

Водночас Міністерство оборони Литви підтвердило Reuters, що країна бере участь у закупівлях.

Як відомо, ЄС надає підтримку країнам-членам у постачанні артилерійських боєприпасів і ракет з національних запасів; агрегуванні попиту і спільній закупівлі 155-мм боєприпасів; а також у нарощуванні виробничих потужностей європейської оборонної промисловості.

Регламент "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), розроблений у Європейському Союзі для збільшення виробництва боєприпасів та ракет, набув чинності 23 липня. Нагадаємо, що ASAP є складовою плану Європейського Союзу з забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.

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