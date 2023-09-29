Семь стран ЕС заказали 155-мм боеприпасы в рамках плана совместных закупок

Семь государств-членов Европейского Союза заказали боеприпасы в рамках схемы совместных закупок ЕС под эгидой Европейского оборонного агентства (EDA), направленной на предоставление Украине артиллерийских снарядов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентство сообщило на запрос Reuters.

В EDA отметили, что заказы касаются как готовых артиллерийских снарядов 155-мм калибра, так и их компонентов – например зарядов и капсюлей.

"Семь стран-членов уже разместили заказы на 155-мм боеприпасы по ускоренной процедуре EDA. В течение ближайших недель и месяцев может быть сделано больше заказов, например для пополнения запасов государств", – добавили в ведомстве.

Государства, которые разместят заказ до конца сентября, будут иметь право подать заявку на возмещение расходов на закупленные для Украины боеприпасы из Европейского фонда мира.

Европейское оборонное агентство отказалось назвать стоимость и количество заказов, заявив, что значительная часть информации является конфиденциальной, а также государства, участвующие в схеме закупок.

В то же время Министерство обороны Литвы подтвердило Reuters, что страна участвует в закупках.

Как известно, ЕС оказывает поддержку странам-членам в поставках артиллерийских боеприпасов и ракет из национальных запасов; агрегировании спроса и совместной закупке 155-мм боеприпасов; а также в наращивании производственных мощностей европейской оборонной промышленности.

Регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов и ракет, вступил в силу 23 июля. Напомним, что ASAP является составляющей плана Европейского Союза по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенного в марте 2022 года.

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