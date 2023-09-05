Байден здав тест на коронавірус після зараження першої леді

Президенту США Джо Байдену зробили тест на COVID-19 після позитивного тесту першої леді Джилл Байден.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує пресслужба Білого дому.

Повідомляють, що президент отримав негативний результат. Цього тижня він здаватиме тести на регулярній основі та стежитиме за симптомами.

Раніше повідомляли, що більшість опитаних виборців у США вважають Джо Байдена застарим для переобрання на другий термін.

Згідно з опитуванням, 73% респондентів заявили, що Байден занадто старий, щоб балотуватися на другий термін. Причому 47% сказали те саме про потенційного суперника Байдена від Республіканської партії Дональда Трампа, який молодший від Байдена на три роки.

Президенту США Байдену 80 років, а Трампу – 77.

Нагадаємо, проведене у липні опитування Pew Research Center показало, що майже половина американців надали б перевагу президенту віком до 60 років.

У квітні Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року.