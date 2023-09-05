Байден сдал тест на коронавирус после заражения первой леди
Президенту США Джо Байдену сделали тест на COVID-19 после положительного теста первой леди Джилл Байден.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует пресс-служба Белого дома.
Сообщается, что президент получил отрицательный результат. На этой неделе он будет сдавать тесты на регулярной основе и следить за симптомами.
Ранее сообщалось, что большинство опрошенных избирателей в США считают Джо Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок.
Согласно опросу, 73% респондентов заявили, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок. Причем 47% сказали то же самое о потенциальном сопернике Байдена от Республиканской партии Дональде Трампе, который моложе Байдена на три года.
Президенту США Байдену 80 лет, а Трампу – 77.
Напомним, проведенный в июле опрос Pew Research Center показал, что почти половина американцев отдали бы предпочтение президенту в возрасте до 60 лет.
В апреле Байден официально объявил о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года.