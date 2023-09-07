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Міністри країн півночі Європи обговорять безпеку регіону та підтримку України

Четвер, 7 вересня 2023, 09:38

Очільники МЗС держав так званої "Нордичної вісімки" зустрінуться у Ризі, щоб обговорити безпекову ситуацію у своєму регіоні та підтримку України. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили країни-учасниці групи. 

У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, Литви, Латвії та Естонії. 

"Ми зосередимося на посиленні регіональної співпраці, безпековій ситуації у регіоні, подальшій підтримці України та притягненні Росії до відповідальності", – розповів експрем’єр Латвії і в.о. міністра закордонних справ Криш’яніс Каріньш, який представляє на зустрічі свою країну. 

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що міністри розвиватимуть "прогрес, досягнутий на саміті НАТО у Вільнюсі".

Нагадаємо, після саміту лідерів країн Північної Європи у Гельсінкі, куди запросили і президента України, у спільній заяві вони підтримали європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

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