Міністри країн півночі Європи обговорять безпеку регіону та підтримку України

Очільники МЗС держав так званої "Нордичної вісімки" зустрінуться у Ризі, щоб обговорити безпекову ситуацію у своєму регіоні та підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили країни-учасниці групи.

У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, Литви, Латвії та Естонії.

"Ми зосередимося на посиленні регіональної співпраці, безпековій ситуації у регіоні, подальшій підтримці України та притягненні Росії до відповідальності", – розповів експрем’єр Латвії і в.о. міністра закордонних справ Криш’яніс Каріньш, який представляє на зустрічі свою країну.

Looking forward to meet Foreign Ministers of the Nordic-Baltic Eight #NB8 🇱🇻🇱🇹🇪🇪🇫🇮🇸🇪🇳🇴🇩🇰🇮🇸 to focus on: 🔷strengthening of regional cooperation; 🔷 regional security situation; 🔷further support to #Ukraine and Russia's accountability. pic.twitter.com/O2wiggv2K8

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що міністри розвиватимуть "прогрес, досягнутий на саміті НАТО у Вільнюсі".

Today I'm having discussions with our NB8 Nordic and Baltic partners on our region's security and our continuing support for Ukraine. We will be building on progress made at the NATO Summit in Vilnius. pic.twitter.com/NYl842NPSr