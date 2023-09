Министры стран севера Европы обсудят безопасность региона и поддержку Украины

Главы МИД так называемой "Нордической восьмерки" встретятся в Риге, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в своем регионе и поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили страны-участницы группы.

Во встрече примут участие министры иностранных дел Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Литвы, Латвии и Эстонии.

"Мы сосредоточимся на усилении регионального сотрудничества, ситуации с безопасностью в регионе, дальнейшей поддержке Украины и привлечении России к ответственности", – рассказал экс-премьер Латвии и и.о. министра иностранных дел Кришьянис Кариньш, который представляет на встрече свою страну.

Looking forward to meet Foreign Ministers of the Nordic-Baltic Eight #NB8 🇱🇻🇱🇹🇪🇪🇫🇮🇸🇪🇳🇴🇩🇰🇮🇸 to focus on: 🔷strengthening of regional cooperation; 🔷 regional security situation; 🔷further support to #Ukraine and Russia's accountability. pic.twitter.com/O2wiggv2K8

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что министры будут развивать "прогресс, достигнутый на саммите НАТО в Вильнюсе".

Today I'm having discussions with our NB8 Nordic and Baltic partners on our region's security and our continuing support for Ukraine. We will be building on progress made at the NATO Summit in Vilnius. pic.twitter.com/NYl842NPSr