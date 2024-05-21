Британського морпіха, звинуваченого у шпигунстві на користь Гонконгу, знайшли мертвим

Поліція в британському місті Мейденгед, що неподалік Лондона, виявила тіло 37-річного Метью Трікетта – одного з трьох звинувачених у шпигунстві на користь Гонконгу раніше цього місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Поліція повідомила, що ввечері 19 травня прибули на виклик до Гренфелл-парку в Мейденгеді, де виявили тіло чоловіка, пізніше упізнаного як Трікетт. Його не вдалось реанімувати.

"За фактом смерті, яка наразі розглядається як незрозуміла, триває розслідування", – додали там.

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Справу Трікетта передали на розгляд поліцейського наглядового органу – Незалежного офісу з питань поведінки поліції – з огляду на те, що чоловік очікував судового розгляду і вийшов з-під варти під заставу, "що вимагало від нього регулярної реєстрації в поліцейській дільниці".

37-річний Метью Трікетт, колишній морський піхотинець і прикордонник в лондонському аеропорті Хітроу, разом із двома іншими чоловіками постав у суді Лондона 13 травня.

Йому інкримінували сприяння розвідувальній службі та іноземне втручання на користь Гонконгу.

Троє чоловіків, за даними правоохоронців, з грудня 2023 року погодилася збирати інформацію і вдаватись до обману для допомоги гонконгським спецслужбам, а також проникли в чужий будинок.

У зв'язку з цим Британія викликала посла Китаю і нагадала йому про попередні випадки втручання у внутрішні справи Британії.