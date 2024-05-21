Опитування Reuters: Рейтинг схвалення Байдена найнижчий за майже два роки

Рейтинг схвалення президента США Джо Байдена у травні впав до найнижчого рівня за майже два роки й становить 36%, потенційно ускладнюючи його боротьбу за другий термін на виборах наприкінці 2024-го.

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

У квітні рейтинг схвалення Байдена серед американців становив 38%, але за місяць він просів на два відсоткові пункти, вперше опустившись до рівня липня 2022 року.

Reuters підкреслює, що падіння рейтингу перебуває в межах похибки опитування в три відсоткових пункти, але може стати поганим сигналом для чинного президента США, який хоче переобрання на другий термін.

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Опитування також виявило, що виборці у США загалом оцінюють діяльність колишнього президента Дональда Трампа краще, ніж Байдена, в питаннях економіки (40% проти 30%), імміграції (42% проти 25%), зовнішніх конфліктів і тероризму (36% проти 29%).

Лише в питанні політичного екстремізму Байден мав перевагу над Трампом (34% проти 30%).

Байден назагал зрівнявся з Трампом у загальнонаціональних опитуваннях, де виборців питали, за якого президента вони голосуватимуть. Але експрезидент має невелику перевагу над чинним у так званих ключових штатах, які часто визначають долю виборів.

Нещодавно повідомлялось, що Джо Байден і Дональд Трамп погодились провести два раунди дебатів у червні та вересні в обхід двопартійної комісії, яка організовує дебати з 1980-х років.