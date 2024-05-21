Міністра оборони Італії знову госпіталізували через проблеми із серцем

Італійського міністра оборони Гвідо Крозетто ввечері 21 травня відвезли на швидкій для обстеження після того, як йому стало зле на засіданні дорадчого оборонного органу країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Крозетто був змушений достроково покинути засідання Вищої ради оборони Італії та був ушпиталений у відділення швидкої допомоги лікарні Сан-Карло-ді-Нансі.

Це той самий заклад, куди міністр оборони Італії потрапив у лютому з перикардитом, після чого був госпіталізований до кардіологічного центру лікарні.

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Доповнено. За даними газети Il Messaggero, під час обстеження у Крозетто підтвердили легку форму перикардиту, ушкоджень серця не підтвердили.

Заступник лідера парламентської групи партії влади "Вперед, Італіє!" Альфредо Антоніоцці та віцепрем'єр уряду, лідер коаліційної партії "Ліга" Маттео Сальвіні висловили Крозетто побажання швидкого одужання.

До них приєднались і представники опозиції, зокрема з "Руху п'яти зірок" та центристської партії "Дія".

Як повідомлялось, Італія може затвердити дев’ятий пакет військової допомоги Україні до саміту "Групи семи" в середині червня, причому до нього може увійти система протиповітряної оборони SAMP/T.