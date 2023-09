Блінкен відвідав позиції українських прикордонників, де йому показали збиті російські дрони

Держсекретар США Ентоні Блінкен на другий день свого перебування в Україні відвідав позиції українських прикордонників.

Про це американський держсекретар написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Відвідали українських прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати територію та народ України", – зазначив він.

Visited @MVS_UA border guards to see how they continue to protect Ukraine’s territory and people. We are providing $300 million in new funding to Ukraine’s law enforcement sector to continue this important work. The United States remains united with Ukraine. pic.twitter.com/glvvb31iOO

За інформацією телеканалу CNN, Блінкен відвідав об'єкт Державної прикордонної служби України на околиці Києва.

Йому показали надані США безпілотники для спостереження і чотири автомобілі MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), а також кілька збитих російських безпілотників.

У гостьовій книзі Блінкен написав: "Українським прикордонникам і національній поліції – із захопленням за вашу надзвичайну мужність і службу вашій країні і нашому партнерству".

Потім держсекретар відвідав український центр розмінування.

Though the overall effort will take years, courageous Ukrainians are working now to clear their roads, parks, and playgrounds from mines and unexploded ordinances. The United States is supporting their efforts with $90.5 million in additional demining assistance. pic.twitter.com/a8HB9EupXK