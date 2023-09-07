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Блінкен відвідав позиції українських прикордонників, де йому показали збиті російські дрони

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Четвер, 7 вересня 2023, 16:08

Держсекретар США Ентоні Блінкен на другий день свого перебування в Україні відвідав позиції українських прикордонників.

Про це американський держсекретар написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Відвідали українських прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати територію та народ України", – зазначив він.

За інформацією телеканалу CNN, Блінкен відвідав об'єкт Державної прикордонної служби України на околиці Києва.

Йому показали надані США безпілотники для спостереження і чотири автомобілі MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), а також кілька збитих російських безпілотників.

У гостьовій книзі Блінкен написав: "Українським прикордонникам і національній поліції – із захопленням за вашу надзвичайну мужність і службу вашій країні і нашому партнерству".

Потім держсекретар відвідав український центр розмінування.

Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.

Перебуваючи в Києві, Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу. 

Також він оголосив про виділення для допомоги Україні понад мільярда доларів.

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