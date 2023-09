Блинкен посетил позиции украинских пограничников, где ему показали сбитые российские дроны

Госсекретарь США Энтони Блинкен на второй день своего пребывания в Украине посетил позиции украинских пограничников.

Об этом американский госсекретарь написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Посетили украинских пограничников, чтобы увидеть, как они продолжают защищать территорию и народ Украины", – отметил он.

Visited @MVS_UA border guards to see how they continue to protect Ukraine’s territory and people. We are providing $300 million in new funding to Ukraine’s law enforcement sector to continue this important work. The United States remains united with Ukraine. pic.twitter.com/glvvb31iOO

По информации телеканала CNN, Блинкен посетил объект Государственной пограничной службы Украины на окраине Киева.

Ему показали предоставленные США беспилотники для наблюдения и четыре автомобиля MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), а также несколько сбитых российских беспилотников.

В гостевой книге Блинкен написал: "Украинским пограничникам и национальной полиции – с восхищением за ваше чрезвычайное мужество и службу вашей стране и нашему партнерству".

Затем госсекретарь посетил украинский центр разминирования.

Though the overall effort will take years, courageous Ukrainians are working now to clear their roads, parks, and playgrounds from mines and unexploded ordinances. The United States is supporting their efforts with $90.5 million in additional demining assistance. pic.twitter.com/a8HB9EupXK