Пентагон: Українські сили надзвичайно ефективні на полі бою

Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії Збройних сил України на полі бою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявила заступниця речника американського оборонного відомства Сабріна Сінгх.

За її словами, зараз США зосереджені на тому, щоб Україна мала все необхідне на полі бою.

"Українці неймовірно ефективні на полі бою. Ми вже бачимо певний прогрес у їхньому контрнаступі", – зазначила представниця Пентагону.

Вона також відзначила, що українські військові ефективно застосовують касетні боєприпаси і британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Нагадаємо, під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.

Крім того, у розвідувальному управлінні Пентагону вважають реалістичним прорив Україною решти ліній оборони РФ до кінця року.