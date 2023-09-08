Пентагон: Украинские силы чрезвычайно эффективны на поле боя

Пентагон считает чрезвычайно эффективными действия Вооруженных сил Украины на поле боя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявила заместитель спикера американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

По ее словам, сейчас США сосредоточены на том, чтобы Украина имела все необходимое на поле боя.

"Украинцы невероятно эффективны на поле боя. Мы уже видим определенный прогресс в их контрнаступлении", – отметила представительница Пентагона.

Она также отметила, что украинские военные эффективно применяют кассетные боеприпасы и британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Напомним, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе получала необходимую помощь.

Кроме того, в разведывательном управлении Пентагона считают реалистичным прорыв Украиной оставшихся линий обороны РФ до конца года.