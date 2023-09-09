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Залужный поговорил с топ-генералом Румынии о российских атаках на Дунае

Суббота, 9 сентября 2023, 12:11

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел разговор с румынским визави Даниэлем Петреску о ситуации из-за российских атак на Дунае.

Об этом он сообщил на официальной странице, пишет "Европейская правда".

В разговоре с начальником штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Даниэлем Петреску обсудили "ситуацию, сложившуюся из-за российских воздушных атак на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае, риски безопасности, вопросы взаимодействия и обмена информацией с партнерами".

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Валерий Залужный отметил, что подчеркивал необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".

Также в стране анонсировали меры для защиты жителей поселков над Дунаем напротив украинских портов.

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