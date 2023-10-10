Понад 600 тисяч поляків за кордоном голосуватимуть на парламентських виборах

Для голосування на виборах до парламенту Польщі 15 жовтня за кордоном уже зареєструвались понад 560 тисяч поляків, і очікується, що це число перевищить 600 тисяч – це утричі більше, ніж вісім років тому.

Про це на брифінгу у Варшаві у вівторок заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау, пише "Європейська правда" з посиланням на TVP Info.

За словами Рау, вісім років тому до голосування за кордоном долучилося менше 200 тисяч громадян Польщі, чотири роки тому – 314 тисяч, а цього року – вже "понад 560 тисяч".

"Оскільки сьогодні останній день, коли польські громадяни за кордоном можуть зареєструватися для голосування, і тенденція різкого збільшення цього числа більш ніж очевидна, можу запевнити, що до півночі сьогоднішнього дня за місцевим часом, якщо взяти західні штати США, Каліфорнію, Аляску, їх буде понад 600 тисяч", – сказав він.

Найбільше закордонних поляків, які будуть голосувати на парламентських виборах, мешкає у Великій Британії. Для забезпечення їхнього волевиявлення польське МЗС облаштувало 77 виборчих округів замість 40, як було на останніх виборах.

Активність громадян Польщі за кордоном свідчить про значення голосування за новий польський парламент 15 жовтня. Уперше за вісім років перебування при владі консервативна партія "Право і справедливість" може поступитись владою опозиції.

Більше про це читайте у статті: Польща втрачає монобільшість: якою буде нова коаліція і що це означатиме для України.

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