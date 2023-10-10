Более 600 тысяч поляков за границей будут голосовать на парламентских выборах

Для голосования на выборах в парламент Польши 15 октября за рубежом уже зарегистрировались более 560 тысяч поляков, и ожидается, что это число превысит 600 тысяч – это втрое больше, чем восемь лет назад.

Об этом на брифинге в Варшаве во вторник заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

По словам Рау, восемь лет назад к голосованию за рубежом присоединилось менее 200 тысяч граждан Польши, четыре года назад – 314 тысяч, а в этом году – уже "более 560 тысяч".

"Поскольку сегодня последний день, когда польские граждане за рубежом могут зарегистрироваться для голосования, и тенденция резкого увеличения этого числа более чем очевидна, могу заверить, что до полуночи сегодняшнего дня по местному времени, если взять западные штаты США, Калифорнию, Аляску, их будет более 600 тысяч", – сказал он.

Больше всего зарубежных поляков, которые будут голосовать на парламентских выборах, проживает в Великобритании. Для обеспечения их волеизъявления польский МИД обустроил 77 избирательных округов вместо 40, как было на последних выборах.

Активность граждан Польши за рубежом свидетельствует о значении голосования за новый польский парламент 15 октября. Впервые за восемь лет пребывания у власти консервативная партия "Право и справедливость" может уступить власть оппозиции.

Больше об этом читайте в статье: Польша теряет монобольшинство: какой будет новая коалиция и что это будет означать для Украины.

Также советуем репортаж "ЕвроПравды" о польской предвыборной кампании.