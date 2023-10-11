Польща конфіскує в "Газпрому" частку газопроводу "Ямал-Європа"

Польща вирішила конфіскувати у російського "Газпрому" частку газопроводу "Ямал-Європа".

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив генеральний директор PKN Orlen Даніель Обайтек.

За його словами, PKN Orlen візьме під контроль акції, що раніше належали ПАТ "Газпром", після того, як рішення стане остаточним.

"Польща десятиліттями залежала від поставок природного газу з РФ – ще 10 років тому на її частку припадало приблизно 80% імпорту", – зазначив Обайтек.

Він додав, що з 2022 року Польща буде повністю незалежна від російського газу, тоді як рішення про конфіскацію активів є кроком до відновлення повного контролю польських суб'єктів над стратегічною газовою інфраструктурою країни.

Раніше повідомлялося, що газовоз "Лех Качинський", що належить польській компанії PKN Orlen, вперше доправив до терміналу у місті Свіноуйсьце партію в 70 тисяч тонн скрапленого природного газу зі Сполучених Штатів.

Після повномасштабної російської агресії проти України Польща оголосила про намір повністю відмовитись від газу з РФ у 2023 році.