Польша конфискует у "Газпрома" долю газопровода "Ямал-Европа"

Польша решила конфисковать у российского "Газпрома" долю газопровода "Ямал-Европа".

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек.

По его словам, PKN Orlen возьмет под контроль акции, ранее принадлежавшие ПАО "Газпром", после того, как решение станет окончательным.

"Польша десятилетиями зависела от поставок природного газа из РФ – еще 10 лет назад на ее долю приходилось примерно 80% импорта", – отметил Обайтек.

Он добавил, что с 2022 года Польша будет полностью независима от российского газа, тогда как решение о конфискации активов является шагом к восстановлению полного контроля польских субъектов над стратегической газовой инфраструктурой страны.

Ранее сообщалось, что газовоз "Лех Качиньский", принадлежащий польской компании PKN Orlen, впервые доставил к терминалу в городе Свиноуйсьце партию в 70 тысяч тонн сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.

После полномасштабной российской агрессии против Украины Польша объявила о намерении полностью отказаться от газа из РФ в 2023 году.