Зеленський на "Рамштайні": ППО є частиною відповіді, коли закінчиться війна

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні у форматі "Рамштайн" закликав посилити українську протиповітряну оборону, зазначивши, що це дозволить наблизити закінчення війни.

Про це президент сказав під час першої особистої участі у засіданні "Рамштайну" в Брюсселі у середу, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що цієї зими Росія намагатиметься повторити свої тактики зі знищення української інфраструктури, "але з чіткими висновками і з більшими терористичними зусиллями".

Він зауважив, що теперішнім завданням є пройти цю складну зиму. Водночас, за його словами, виклик стоїть значно більший.

"Протиповітряна оборона – це суттєва частина відповіді на питання, коли закінчиться ця війна і чи вона закінчиться справедливо для України", – сказав президент.

Глава держави зауважив, що "кожен може бачити, що дає захист неба".

"Це гарантія, що у містах буде нормальне життя, буде економіка, будуть люди. Протиповітряна оборона дальньої дії також може гарантувати функціонування наших коридорів у Чорному морі і Дунайському регіоні.

"Протиповітряна оборона гарантує, що російські літаки не будуть здатні досягти наших українських кордонів і таким чином вона вирішить проблему російських керованих бомб", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що зараз необхідний "поштовх і крок вперед" у наданні систем ППО Україні, оскільки це стане провалом ключової стратегії РФ – "стратегії терору".

11 жовтня президент Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Брюсселя.

Зеленський заявив, що Україна розраховує від зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголошень щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї і артилерії.