Зеленський несподівано прибув до Брюсселя

Президент Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Брюсселя.

Про це повідомляє з бельгійської столиці кореспондент "Європейської правди".

11 жовтня у Брюсселі відбувається зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), а також зустріч міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна-НАТО.

Перед початком засідання президент Зеленський зробить підхід до преси разом з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Це не вперше Зеленський відвідує Брюссель з початку повномасштабного вторгнення. Попередній його візит був у лютому цього року.

Напередодні Зеленський відвідав Румунію, де зустрівся з головами обох палат румунського парламенту Ніколає Чуке й Альфредом Сімонісом, а також прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку.

Після зустрічі з румунським президентом Клаусом Йоганнісом він оголосив, що Україна і Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах, а також обговорювали посилення української протиповітряної оборони.