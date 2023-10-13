НАТО готується відкрити офіс у нейтральній Швейцарії

Північноатлантичний Альянс розглядає можливість відкриття так званого офісу зв’язку у швейцарській Женеві, де свої штаб-квартири мають багато міжнародних і неурядових організацій, аби нлагодити тісніші зв’язки з нейтральною країною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформагентство Keystone-SDA.

Уперше про наміри відкрити представництво в Женеві НАТО оголосив за підсумками саміту у Вільнюсі, а ще раніше цю ідею підтримали в профільному комітеті верхньої палати швейцарського парламенту.

У відповідь на запит Keystone-SDA Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії відповів: щойно НАТО подасть офіційну заявку на відкриття офісу зв’язку, питання надійде на розгляд уряду.

У федеральному уряді Швейцарії вказують, що Женева, де розташовані штаб-квартири низки міжнародних та неурядових організацій, має визнаний досвід у галузі міжнародного права і питаннях роззброєння і контролю над озброєннями, що може становити інтерес для НАТО.

Проте офіс зв'язку НАТО в Женеві не буде двостороннім представництвом Альянсу: Швейцарія продовжуватиме спілкуватися з НАТО через свого представника в Брюсселі, де розташована штаб-квартира Альянсу.

НАТО вже має два офіси зв'язку в Нью-Йорку й Відні, які сприяють розвитку відносин з місцевими міжнародними організаціями і стежать за розвитком подій на багатосторонньому рівні.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну швейцарська влада й суспільство все більше схиляються до посилення безпекової співпраці, зокрема і з Північноатлантичним Альянсом.

Водночас Швейцарію критикують на міжнародному рівні за її позицію щодо заборони реекспорту озброєнь, які могли б використати для боротьби з російською агресією проти України.