НАТО готовится открыть офис в нейтральной Швейцарии

Североатлантический Альянс рассматривает возможность открытия так называемого офиса связи в швейцарской Женеве, где свои штаб-квартиры имеют много международных и неправительственных организаций, чтобы наладить более тесные связи с нейтральной страной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информагентство Keystone-SDA.

Впервые о намерениях открыть представительство в Женеве НАТО объявил по итогам саммита в Вильнюсе, а еще раньше эту идею поддержали в профильном комитете верхней палаты швейцарского парламента.

В ответ на запрос Keystone-SDA Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии ответил: как только НАТО подаст официальную заявку на открытие офиса связи, вопрос поступит на рассмотрение правительства.

В федеральном правительстве Швейцарии указывают, что Женева, где расположены штаб-квартиры ряда международных и неправительственных организаций, имеет признанный опыт в области международного права и вопросах разоружения и контроля над вооружениями, что может представлять интерес для НАТО.

Однако офис связи НАТО в Женеве не будет двусторонним представительством Альянса: Швейцария будет продолжать общаться с НАТО через своего представителя в Брюсселе, где расположена штаб-квартира Альянса.

НАТО уже имеет два офиса связи в Нью-Йорке и Вене, которые способствуют развитию отношений с местными международными организациями и следят за развитием событий на многостороннем уровне.

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину швейцарские власти и общество все больше склоняются к усилению сотрудничества в сфере безопасности, в том числе и с Североатлантическим Альянсом.

В то же время Швейцарию критикуют на международном уровне за ее позицию относительно запрета реэкспорта вооружений, которые могли бы использовать для борьбы с российской агрессией против Украины.