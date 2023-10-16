В Испании начались первые в истории ЕС военные учения, которые не возглавляет НАТО

Начиная с понедельника, в Испании будут продолжаться недельные воздушно-морские десантные учения LIVEX с привлечением 19 стран ЕС и впервые – не под руководством Североатлантического Альянса.

Об этом сообщила Европейская служба внешних дел, пишет "Европейская правда".

Учения LIVEX являются частью MILEX 23 – запланированных на этот год военных учений Евросоюза по урегулированию кризисных ситуаций. К ним будут привлечены 31 военное подразделение и 2800 военнослужащих, а также 25 единиц авиации и шесть военно-морских судов.

#Milex23 | Le PHA Tonnerre 🚢 et les détachements interarmées qu’il embarque sont en route pour participer à l’exercice 🇪🇺 MILEX 23.

➡️9 nations et 2800 militaires allient leurs forces pour un entraînement inédit de gestion de crise à thématique amphibie sur la côte atlantique🇪🇸 pic.twitter.com/usf8p82290 — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) October 12, 2023

"Впервые военные подразделения, войска и персонал 19 стран-членов совместно проверяют военную готовность и способность ЕС к более быстрому и решительному реагированию на внешние конфликты и кризисы", – говорится в сообщении.

В комментарии Politico председатель Военного комитета ЕС Роберт Бригер рассказал, что сценарий LIVEX отработает интервенцию в третью страну "Сеглию", которая просит помощи Евросоюза, поскольку ситуация в ней "стремительно ухудшается" из-за деятельности насильственной экстремистской организации.

#Milex23 | Le PHA Tonnerre et son groupe tactique embarqué @9_BIMa_AdT ont réalisé jeudi dernier leur 1er exercice amphibie sur la plage El Retin 🇪🇸, alliant phase de reconnaissance, de débarquement et de sécurisation.

➡️ 350 militaires du RICM sont embarqués à bord du Tonnerre. pic.twitter.com/ow774RbUi4 — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) October 16, 2023

В понедельник учения LIVEX должны были начаться с воздушной разведки, во вторник состоится первая высадка на пляжах Испании, а в течение среды-пятницы военные подразделения будут разворачиваться на территории "Сеглии".

Увеличение количества военных учений является одной из задач Стратегического компаса Евросоюза по безопасности и обороне, утвержденного в марте 2022 года. Ожидается, что больше таких учений состоятся в 2024 и 2025 годах.