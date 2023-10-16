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В Испании начались первые в истории ЕС военные учения, которые не возглавляет НАТО

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Понедельник, 16 октября 2023, 16:12

Начиная с понедельника, в Испании будут продолжаться недельные воздушно-морские десантные учения LIVEX с привлечением 19 стран ЕС и впервые – не под руководством Североатлантического Альянса.

Об этом сообщила Европейская служба внешних дел, пишет "Европейская правда".

Учения LIVEX являются частью MILEX 23 – запланированных на этот год военных учений Евросоюза по урегулированию кризисных ситуаций. К ним будут привлечены 31 военное подразделение и 2800 военнослужащих, а также 25 единиц авиации и шесть военно-морских судов.

"Впервые военные подразделения, войска и персонал 19 стран-членов совместно проверяют военную готовность и способность ЕС к более быстрому и решительному реагированию на внешние конфликты и кризисы", – говорится в сообщении.

В комментарии Politico председатель Военного комитета ЕС Роберт Бригер рассказал, что сценарий LIVEX отработает интервенцию в третью страну "Сеглию", которая просит помощи Евросоюза, поскольку ситуация в ней "стремительно ухудшается" из-за деятельности насильственной экстремистской организации.

В понедельник учения LIVEX должны были начаться с воздушной разведки, во вторник состоится первая высадка на пляжах Испании, а в течение среды-пятницы военные подразделения будут разворачиваться на территории "Сеглии".

Увеличение количества военных учений является одной из задач Стратегического компаса Евросоюза по безопасности и обороне, утвержденного в марте 2022 года. Ожидается, что больше таких учений состоятся в 2024 и 2025 годах.

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Испания