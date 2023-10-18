Байден прибыл в Израиль с визитом

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, прибыл в Тель-Авив, начиная свой визит в Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Визит американского президента происходит на фоне резонансного ракетного удара по больнице в Газе. Израильская и палестинская стороны обвиняют друг друга в атаке.

Своим визитом Байден стремится продемонстрировать решительную поддержку Израиля в его усилиях по ликвидации ХАМАС, а также призвать к поиску путей облегчения гуманитарного кризиса в Газе.

Перед Байденом в Израиль в третий раз прибыл госсекретарь Энтони Блинкен. Его визит станет продолжением многодневного турне по семи странам Ближнего Востока.

Блинкен вернулся в Израиль из столицы Иордании Аммана.

Планировалось, что Байден посетит Иорданию для участия в саммите с королем Абдаллой II, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, чтобы обсудить гуманитарную помощь, но этот саммит был отменен из-за удара по больнице в Газе.

Ранее в Белом доме заявили, что во время визита Байден будет задавать "жесткие вопросы" на встречах с израильскими лидерами, но "как друг".

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