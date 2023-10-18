Єврокомісія запропонувала посилити механізм призупинення безвізу

Єврокомісія запропонувала переглянути чинний механізм призупинення безвізових режимів у бік посилення.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Безвізовий режим приносить значні економічні, соціальні та культурні вигоди, а також стимулює подорожі та туристичний сектор. Водночас геополітичний контекст, що змінюється, приніс нові виклики, пов'язані з безвізовим режимом", – зазначають у Єврокомісії.

Тому, наголошують у ЄК, дуже важливо, щоб ЄС був добре підготовлений до вирішення ситуацій, пов'язаних зі зловживанням безвізовим режимом, наприклад, збільшенням кількості нелегальних мігрантів через невідповідність візовій політиці ЄС, схемами надання громадянства інвесторам у країнах з безвізовим режимом або гібридними загрозами, такими як інструменталізація мігрантів, що фінансується державою.

"Для того щоб швидше і рішучіше реагувати на ці виклики, Комісія пропонує сьогодні переглянути чинний механізм призупинення дії віз.

Пропозиція відповідає зобов'язанням президентки фон дер Ляєн перед Європейською радою 20 березня 2023 року щодо посилення механізму призупинення безвізів та моніторингу країн з безвізовим режимом", – зазначили в Єврокомісії.

Наразі механізм призупинення може бути застосований лише в окремих випадках, наприклад, у разі раптового і значного зростання нелегальної міграції або загрози безпеці.

Запропоновані зміни дозволять:

розширити підстави для призупинення безвізового режиму, наприклад, у разі недостатнього узгодження з візовою політикою ЄС, гібридних загроз та функціонування схем надання громадянства інвесторам;

збільшити тривалість поточної процедури, щоб надати більше часу для виправлення ситуації;

запровадити нову термінову процедуру для швидшого реагування у разі необхідності, наприклад, значного збільшення кількості прибулих або загроз безпеці;

посилити зобов'язання Єврокомісії щодо моніторингу та інформування про зобов'язання безвізовим країнам, де виявлено проблеми.

Пропозиція Єврокомісії щодо перегляду механізму призупинення дії безвізових режимів тепер буде обговорюватися Європейським парламентом і Радою ЄС.

Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому 2017 року. В документі прописано п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції. ЄС залишає за собою право повернути візи для будь-якої країни, що перетворюється на джерело міграційної загрози. П’ята причина для можливого скасування безвізу – відкат у проведенні реформ.

Нагадаємо, торік у грудні в ЄС заявили, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, однак наголосили на необхідності робити більше в сфері боротьби з корупцією.