Еврокомиссия предложила усилить механизм приостановки безвиза

Еврокомиссия предложила пересмотреть действующий механизм приостановления безвизовых режимов в сторону усиления.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Безвизовый режим приносит значительные экономические, социальные и культурные выгоды, а также стимулирует путешествия и туристический сектор. В то же время меняющийся геополитический контекст принес новые вызовы, связанные с безвизовым режимом", – отмечают в Еврокомиссии.

Поэтому, отмечают в ЕК, очень важно, чтобы ЕС был хорошо подготовлен к решению ситуаций, связанных со злоупотреблением безвизовым режимом, например увеличением количества нелегальных мигрантов из-за несоответствия визовой политике ЕС, схемами предоставления гражданства инвесторам в странах с безвизовым режимом или гибридными угрозами, такими как инструментализация мигрантов, финансируемая государством.

"Чтобы быстрее и решительнее реагировать на эти вызовы, Комиссия предлагает сегодня пересмотреть действующий механизм приостановления действия виз.

Предложение соответствует обязательствам президента фон дер Ляйен перед Европейским советом 20 марта 2023 года по усилению механизма приостановления безвизов и мониторинга стран с безвизовым режимом", – отметили в Еврокомиссии.

Сейчас механизм приостановления может быть применен только в отдельных случаях, например в случае внезапного и значительного роста нелегальной миграции или угрозы безопасности.

Предложенные изменения позволят:

- расширить основания для приостановления безвизового режима, например, в случае недостаточного согласования с визовой политикой ЕС, гибридных угроз и функционирования схем предоставления гражданства инвесторам;

- увеличить продолжительность текущей процедуры, чтобы предоставить больше времени для исправления ситуации;

- ввести новую срочную процедуру для быстрого реагирования в случае необходимости, например, значительного увеличения количества прибывших или угроз безопасности;

- усилить обязательства Еврокомиссии по мониторингу и информированию об обязательствах безвизовым странам, где выявлены проблемы.



Предложение Еврокомиссии по пересмотру механизма приостановления действия безвизовых режимов теперь будет обсуждаться Европейским парламентом и Советом ЕС.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописаны пять причин, по которым возможна приостановка безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза – откат в проведении реформ.

Напомним, в декабре прошлого года в ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако отметили необходимость делать больше в сфере борьбы с коррупцией.