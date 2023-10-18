Тисячам українських біженців у Британії загрожує втрата даху над головою

Тисячі українців, які приїхали до Великої Британії в рамках урядової програми "Житло для України", є бездомними або перебувають під загрозою втрати даху над головою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Національний аудиторський офіс (NAO), який підготував звіт про цю програму, заявив, що 4890 домогосподарств (8% від загальної кількості тих, хто прибув до Англії на той час) були визнані місцевою владою як такі, що потребують допомоги.

При цьому, ймовірно, йдеться про "занижену картину", оскільки близько третини місцевих органів влади не надали даних, і ризик бездомності "ймовірно, зростатиме", зазначили в NAO.

Точних даних про кількість українців, які стали бездомними, не було надано.

"Місцева влада вжила низку заходів, щоб захистити людей від бездомності, включаючи повернення спонсорських коштів і підтримку для переїзду в орендоване житло, і багатьом буде надано тимчасове житло на цей час", – йдеться у звіті.

Як повідомлялося, уряд Німеччини в середу запропонував кроки для прискорення інтеграції десятків тисяч українських біженців на своєму ринку праці, закликавши компанії послабити вимоги до знання німецької мови і запропонувати додаткове навчання.

Раніше країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.