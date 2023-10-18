Тысячам украинских беженцев в Британии грозит потеря крыши над головой

Тысячи украинцев, которые приехали в Великобританию в рамках правительственной программы "Жилье для Украины", являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Национальный аудиторский офис (NAO), который подготовил отчет об этой программе, заявил, что 4890 домохозяйств (8% от общего количества прибывших в Англию в то время) были признаны местными властями как нуждающиеся в помощи.

При этом, вероятно, речь идет о "заниженной картине", поскольку около трети местных органов власти не предоставили данных, и риск бездомности "вероятно, будет расти", отметили в NAO.

Точных данных о количестве украинцев, которые стали бездомными, не было предоставлено.

"Местные власти приняли ряд мер, чтобы защитить людей от бездомности, включая возврат спонсорских средств и поддержку для переезда в арендованное жилье, и многим будет предоставлено временное жилье на это время", – говорится в отчете.

Как сообщалось, правительство Германии в среду предложило шаги для ускорения интеграции десятков тысяч украинских беженцев на своем рынке труда, призвав компании ослабить требования к знанию немецкого языка и предложить дополнительное обучение.

Ранее страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.